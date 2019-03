Le budget de Marguerite

Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Le nouveau gouvernement de la CAQ a bénéficié de conditions gagnantes pour la préparation de son premier budget. Le ministre des Finances, Éric Girard, aurait très bien pu remercier son prédécesseur libéral que personne n'aurait été surpris. Non seulement les finances publiques sont en ordre, mais la vigueur de l'économie a permis de dégager des surplus records de plus de sept milliards de dollars. Difficile de manquer son coup.