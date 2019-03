Quatre arrestations lors d'une importante perquisition de cocaïne à Gatineau

Les perquisitions ont débuté vers 4 h pour se terminer vers 10 h et visaient cinq résidences ainsi qu'une unité d'entreposage.

Au total près de 651 grammes de cocaïne, 15 grammes de crack, du matériel servant à la préparation, à l'emballage, à l'entreposage et à la distribution de drogue et des armes ont été saisis par le SPVG.

Trois hommes âgés de 22 à 24 ans, tous résidents de Gatineau, ont été arrêtés et feront face à des accusations de complot et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Ils sont connus des policiers et gravitent dans le milieu des gangs, a fait savoir le SPVG.

Une femme, aussi résidente de Gatineau, a été arrêtée au cours de l’opération.

Des accusations d'utilisation non autorisée d'un ordinateur et d'abus de confiance seront déposées contre elle auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales, car elle aurait profité de son statut d'employée à la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) pour accéder à de l'information privilégiée pour le compte des trois individus arrêtés.

La SAAQ a fourni sa pleine et entière collaboration au SPVG afin de recueillir l'ensemble des éléments nécessaires à cette portion de l'enquête et ainsi déposer des accusations contre la jeune femme , a expliqué le corps policier.

L'enquête se poursuit et d'autres arrestations sont à prévoir, selon le SPVG.