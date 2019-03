L’Université Saint Mary’s reçoit un don record

À Halifax, l’Université Saint Mary’s a reçu le don le plus considérable de ses 217 ans d’histoire. C’est un montant de 18 millions $ que lui a offert l’empire financier Sobeys, la Fondation Sobey et l’homme d’affaires David Sobey.

La moitié de cette somme est un don personnel de David Sobey.

David Sobey. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Cet octroi à la faculté d’études commerciales permettra notamment de financer quelque 150 bourses d’études dans les 10 prochaines années et agrandir la Sobey School of Business, a indiqué le président de l’Université Saint Mary’s, Robert Summerby-Murray.

Des étudiants de premier cycle pourraient recevoir jusqu’à 40 000 $ pour la durée de leur programme, a précisé M. Summerby-Murray.

Ancien chef de la direction du géant de l’alimentation Sobeys, David Sobey a aussi déjà été chancelier de l’Université Saint Mary’s.

Don de 450 000 $ à l’Université de Moncton

Au Nouveau-Brunswick, la Fondation RBC a offert jeudi un don de 450 000 $ à la campagne de financement « Évolution » de l’Université de Moncton.

Ce don permettra de financer en partie le programme d’apprentissage expérientiel de l’institution, caractérisé par des partenariats et des occasions de mentorat entre des étudiants et des entreprises ou organisations à but non lucratif, a indiqué l’Université dans un communiqué.