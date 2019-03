Une bière abitibienne pour la Marche mondiale des femmes

Pour la coordonnatrice au regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a encore du travail à faire dans la région.

On est conscientes qu'il y a un écart considérable au niveau des revenus entre les hommes et les femmes, malgré un taux de diplomation quand même élevé pour les femmes. Dans les dernières années, on a vu des emplois de qualité qui ont été abolis par la perte de structures, d'organisations ou de postes qui ont carrément été coupés , soutient Joannie Marleau-Houle.

Le regroupement espère amasser 40 000 $ avec cette bière. L'argent servira à payer les frais de transport et d'hébergement aux femmes qui souhaitent participer à l'événement le 17 octobre 2020, dans la région de Lanaudière.

En 2015, une centaine de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue s'étaient déplacées à Trois-Rivières.

Pour la cause

Alexandre Groulx, copropriétaire de la Microbrasserie le Trèfle Noir, est confiant qu'il peut apporter de la visibilité à l'événement avec son réseau de distribution dans la région.

La Chronique a été rebaptisée La Marcheuse pour la cause.

Au moins pour une centaine de caisses. Présentement, on en a une trentaine de caisses de faite et on regarde la réponse du public. Mon but, c'est de me rendre à 100, et si je suis capable, on va aller un petit peu plus haut. Plus on en vend, plus on peut remettre à la cause , explique Alexandre Groulx.

Avec le Trèfle Noir, il veut donner 7 $ par caisse vendue. Chaque caisse contient 24 bières.