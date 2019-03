Les élus d'Abitibi-Ouest rencontrent la ministre de la Santé

Ils ont surtout abordé le dossier de la fermeture du département d'obstétrique et de gynécologie à l'hôpital de La Sarre.

En entrevue à Région zéro 8, le préfet de la MRC Abitibi-Ouest, Jacquelin Bégin, a affirmé que plusieurs scénarios sont sur la table.

Dans un premier temps, on a discuté du plan à moyen terme pour rétablir le service de façon permanente et non de fermer et d'ouvrir. Malgré le plan à moyen terme, on lui a fait part qu'il ne fallait pas que le temps passe et que ça prenait une solution à très court terme. On ne peut pas, en 2019, avoir un territoire qui ne peut pas faire accoucher ses femmes , dit-il.

Le préfet assure qu'il a convenu, avec la ministre McCann, d'entretenir des communications quotidiennes avec le cabinet du ministère de la Santé.