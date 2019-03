Après Alberta Strong, voici Alberta Kind

En cette journée internationale contre le racisme, des organismes sociaux en Alberta s'unissent et lancent une campagne en ligne contre la haine ambiante. Intitulée Alberta Kind, cette initiative est un appel à la bienveillance et à la gentillesse. Son but? Contrer pacifiquement les manifestations récentes de haine, comme les tueries et les attaques physiques ou verbales.