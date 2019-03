Des entretiens express au salon de l’emploi du CDEM

Avec 16 employeurs présents, les candidats avaient cette année une centaine de postes disponibles sur lesquels se présenter.

« C’est un salon qui aide les employeurs qui cherchent de la main-d’œuvre bilingue à rencontrer des employés qualifiés bilingues », souligne la responsable du service d'employabilité au CDEM, Salimata Soro.

En 10 minutes seulement pour chaque entretien, elle avoue qu’il faut savoir être efficace.

« On a 10 minutes très importantes. Il faut savoir se vendre », explique Tiaheua Nadege Tuo qui participe pour la deuxième fois au salon en tant que chercheuse d’emploi.

Salimata Soro ajoute que « ce ne sont pas des entrevues entières. Je sais que normalement ça prend plutôt 30 ou 45 minutes pour savoir si oui ou non on veut embaucher une personne ». Elle précise que cela permet d'ouvrir la porte à un second rendez-vous plus complet.

L’organisme offre aux candidats une formation préalable pour se préparer à l'exercice particulier qui les attend.

« Ils nous ont envoyé leur CV et on les a corrigés. On s’assure qu’ils reflètent vraiment leurs qualifications. Ensuite, on leur apprend comment faire une entrevue vitesse. On leur apprend comment répondre de façon efficace », explique Salimata Soro.

Tiaheua Nadege Tuo affirme que cela l’a beaucoup aidé, notamment après son arrivée au Canada l’an dernier. « Chaque pays a ses critères. Ça nous a permis de voir comment ça fonctionne ici », souligne-t-elle.

Pour des recruteurs et recruteuses Côme Victoria Karras de Skip The Dishes, « la formation préalable est une bonne chose ».

Quand quelqu’un est préparé, ça nous fait gagner du temps. Victoria Karras, recruteuse chez Skip The Dishes

Le CDEM s’occupe de diriger les candidats vers les employeurs qui correspondent à leurs attentes et pour lesquels ils correspondent au profil attendu.

Le président de l’entreprise de traduction Parenty-Reitmeier, Jean-Pierre Parenty apprécie ce tri : « C’est la première fois qu’on participe et on est très intéressé de voir si ça va porter ses fruits. On cherche quatre postes dans l’immédiat. Si on pouvait en combler un aujourd’hui ça nous ferait beaucoup de bien. »

Selon Salimata Soto, sur 80 personnes qui ont participé au salon l’an dernier, 40 ont trouvé un emploi à la suite de leur première entrevue express. Elle ajoute que ces personnes sont encore en poste un an après.

Avec des informations de Laïssa Pamou