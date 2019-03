Solidarité et partage lors de la Marche Gabriel-Commanda à Val-d'Or

Pour cette 19e Semaine pour l'élimination de la discrimination raciale, les écoles de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et Golden Valley ont aussi multiplié les activités.

Les jeunes étaient particulièrement nombreux cette année. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Plus de 850 personnes se sont présentées, selon le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or.

D'abord, marcher c'est bon pour la santé, c'est bon aussi pour la santé mentale, c'est bon pour la santé sociale. Ça donne l'occasion à bien des gens justement de se rencontrer dans ce contexte-là de lutte au racisme et du rapprochement , constate Doris St-Pierre, membre du conseil d'administration du Centre d'amitié autochtone et du comité de la Ville de Val-d'Or contre le racisme et la discrimination.

La Marche Gabriel-Commanda réunit tant des personnes autochtones que non-autochtones. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, décrit ce qu'elle qualifie d'un geste simple de solidarité.