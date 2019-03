Les publicités du Manitoba pour la baisse de la TVP attisent la critique de l’opposition

Il affirme que la stratégie de communication du gouvernement conservateur renvoie à des procédés politiques que ce dernier avait justement critiqués à son arrivée au pouvoir.

« C’est une dépense qui devrait être faite par les partis et pas le gouvernement. C’est justement quelque chose qui avait été supprimé en 2016 parce que c’est ce que faisait constamment le NPD auparavant », insiste-t-il.

Dougald Lamont dit que cette dépense n’est pas une priorité. « Ça fait plus d'un an qu’on demande au gouvernement une campagne d’affichage pour rendre compte des dangers de la drogue, surtout la méthamphétamine », explique-t-il en notant que sa demande n’a pas été entendue pour le moment.

Dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada, le gouvernement précise que son investissement total pour cette campagne publicitaire s’élève à 173 000 $ dans son budget 2019.

Cette dernière recouvre de l’affichage, des publicités à la radio, sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Des Winnipégois peu convaincus

Certains habitants de Winnipeg abondent dans le sens de l’opposition, dont Andrea qui juge le procédé « hypocrite » quant à ses véritables intentions : « Je ne vois pas en quoi c’est un choix responsable d’investir 173 000 $ dans des affiches pour annoncer une promesse de campagne. »

Charles Tinman estime pour sa part qu’il s’agit d’une perte d’argent. « On a d’autres besoins plus importants. Je pense que la province a déjà communiqué sur la baisse de taxe dans les nouvelles et sur internet », déclare-t-il.

Pour Charles Tinman, l'investissement de la province dans la campagne de publicité n'était pas nécessaire. Photo : Radio-Canada

Pour Dougald Lamont, qui a par ailleurs travaillé comme publicitaire, un message de ce type ne peut pas être innocent.

« Une publicité demande toujours au public de faire quelque chose. Qu’est-ce qui est demandé là? », questionne-t-il.

Il ajoute que la population n’a de toute façon pas de choix par rapport à cette décision : « C’est un message partisan et non dans l’intérêt du public. »

La province assure qu’il « est important d'informer les Manitobains sur le fait que le gouvernement tient ses promesses et prend des mesures pour rendre la vie plus abordable ».

Le gouvernement a annoncé lors de son budget provincial qu’il baissera d’un point de pourcentage la TVP, à compter du 1er avril.

Avec des informations de Mathilde Monteyne