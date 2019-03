Une tempête printanière laissera de 15 à 25 cm de neige

Une tempête printanière se dirige sur la grande région de Québec et pourrait laisser jusqu'à 25 centimètres de neige d'ici samedi.

Moins de 24 heures avant l'arrivée du système climatique, Environnement Canada admet qu'il est encore « difficile d'évaluer les quantités » de neige ou de pluie qui sont attendus.

Cette situation s'explique par la température au sol et en altitude, qui frôle le point de congélation ou lui est légèrement supérieure.

Selon le scénario « le plus probable » toutefois, explique le météorologue Alexandre Parent, de 15 à 25 centimètres de neige tomberont sur les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.

Les précipitations débuteront sous forme de pluie dans la nuit de jeudi de vendredi, avant de se transformer en neige vendredi matin.

« Ça se change en neige parfois forte pour redevenir mêlée de pluie en journée. Ça revient en neige dans la nuit de vendredi à samedi », résume-t-il, évoquant « plusieurs épisodes avec différents types de précipitation ». Les précipitations doivent cesser samedi matin.

Les quantités de neige seront plus importantes sur la rive sud et en montagnes, précise M. Parent. La vallée du Saint-Laurent devrait plutôt recevoir 15 centimètres, mais les vents y seront plus forts.

Éole fera en effet des siennes , alors que les vents gagneront en intensité en cours de journée vendredi. Des rafales allant jusqu'à 70 km/h sont prévues.

Considérant le mercure, la neige sera « mêlée d'eau » et risque d'être « très lourde ».

Alexandre Parent ajoute que les accumulations au sol risquent de varier selon les secteurs et selon la température. « Un ou deux degrés peuvent faire toute la différence », souligne-t-il. Même si le système laisse 25 centimètres, il pourrait rester beaucoup moins de neige au sol une fois la tempête passée.

Environnement Canada a aussi émis un avertissement d'ondes de tempête, prévoyant de fortes vagues sur les rives du fleuve Saint-Laurent.