Réouverture du CLSC de L'Isle-aux-Coudres la fin de semaine

Le CLSC de L'Isle-aux-Coudres sera désormais ouvert la fin de semaine, dès ce samedi 23 mars. Les résidents de l'île étaient privés de ce service depuis le 5 janvier dernier à cause du manque d'effectif infirmier.

La réaffectation d’une infirmière et le retour au travail d’une autre ont permis au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale d’offrir cette couverture à nouveau.

En tout, ce sont 3 infirmières en rotation qui permettent au CLSC de L’Isle-aux-Coudres d’ouvrir 7 jours sur 7.

Le CLSC sera maintenant ouvert tous les jours de la semaine de 8 h à 16 h.

Le CIUSSS espère que cette réouverture sera durable, bien que la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé persiste dans la région de Charlevoix.

L’organisme poursuit ses efforts pour attirer de nouveaux travailleurs dans la région.

Population isolée

L'accès à des soins de santé et à du personnel médical est difficile pour les résidents de lîle, qui sont plus de 1000.

Il y a un peu plus d'un an et demi, le seul médecin a quitté L'Isle-aux-Coudres.

Depuis, les résidents doivent compter sur la visite d'un des médecins de la région en alternance deux fois par semaine.