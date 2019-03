Enseigner le merlin en classe : le défi de Robin Gaudreault

Quand on entre dans le local de Robin Gaudreault, on est bien loin des comptines et des flûtes à bec.

L'instrument vedette, c'est le merlin.

À mi-chemin entre le ukulélé et la guitare, le merlin possède un manche chiffré, idéal pour l’apprentissage de la musique. Il permet de faire des accords et des mélodies.

Le merlin est un instrument québécoise. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

L'instrument est fait au Québec et est spécialement conçu pour les élèves en musique. Cependant, utiliser des merlins en classe est encore bien marginal. Robin Gaudreault est le seul en région et un des rares en province à offrir cette expérience à ses élèves .

Faire de la flûte pendant six ans, ça va, on peut s'organiser. J'ai réussi à le faire pendant de nombreuses années, mais, quand tu changes d'instrument, ça fait un nouveau défi et ça change complètement la dynamique , croit l’enseignant.

Les merlins sont assez coûteux, jusqu'à 250 $ chacun, mais Robin Gaudreault tient tout de même à enseigner avec des instruments non conventionnels. Pour lui, c'est une façon de valoriser sa profession parfois malmenée.

Le professeur doit toujours se faire valoir, se démener pour que sa matière reste dans grille horaire. Il y en a plusieurs des écoles sans cours de musique Robin Gaudreault, enseignant de musique

La classe de Robin Gaudreault est l'une des seules au Québec à utiliser des merlins. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Il n'existe aucune partition, aucune méthode d'enseignement déjà préparée pour les merlins. L'enseignant prépare lui-même ses partitions sur mesure.

Les élèves de M. Robin s'exercent au merlin depuis le mois de septembre et c'est finalement les 10 et 11 juin qu'il pourront dévoiler le fruit de leurs efforts en spectacle à la salle Fernand-Bilodeau de Roberval.