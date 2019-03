Le Festival des films francophones de Kitchener-Waterloo est lancé

L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo lance le festival vendredi au Princess Theatre de Waterloo.

Le film Le grand Bain sera à l'honneur pour débuter le festival. Ce long métrage sorti en 2018, mettant en vedette Mathieu Amalric, aborde la masculinité. Il a connu un très grand succès en France, avec plus de 4 millions d’entrées.

Le deuxième film destiné aux adultes est le film d’époque : Mademoiselle de Joncquières. Ces deux films seront sous-titrés en anglais.

Pour les enfants, le festival fera revivre quelques souvenirs pour certains avec le film d’animation La course des tuques, une suite du célèbre film québécois La guerre des tuques. Ce sont les mêmes personnages qui s’affrontent, mais cette fois-ci dans une course des luges.

Le quatrième long métrage présenté est Astérix, Le secret de la potion magique. Dans ce film d’animation, Panoramix s’apprête enfin à nous dévoiler le secret de la fameuse recette de la potion magique.

Selon la présidente de l’Association francophone de Kitchener-Waterloo, un festival comme celui-là a encore plus d’importance dans le paysage ontarien depuis l’élection de Doug Ford.

Les films sont présentés au Princess Theatre de Waterloo et d’après son propriétaire, les salles sont remplies à 70% pendant le festival. La salle où l’on diffuse les films pour adultes compte 150 sièges et celle destinée aux films pour enfants est d’environ 300 sièges.

Notre objectif est d’augmenter les présences. Nous avons besoin de plus de visibilité. On a fait beaucoup plus de publicité cette année. On a beaucoup misé sur les réseaux sociaux.

Suzanne Dansereau, présidente de l’association francophone de Kitchener-Waterloo