Les aînés au centre d’un budget sans grandes surprises à Québec

Au total, les nouvelles mesures de la CAQ coûteront 2,3 milliards de dollars à l’État québécois en 2019-2020.

Intitulé Vos priorités, votre budget, le document présenté par le ministre des Finances, Eric Girard, saupoudre un surplus de 2,5 milliards de dollars sur un ensemble de mesures, allant d’un meilleur accompagnement des immigrants à des incitatifs pour les travailleurs à prolonger leur carrière. Fait à noter, aucune baisse d’impôt ou de la TVQ n’est prévue.

Une des rares surprises concerne la part belle faite aux aînés dans le document. Certes, la santé obtient la part du lion, avec un ajout de 800 millions au budget du ministère. Mais près de la moitié de cette somme ira aux aînés, alors que plus du quart sera investi afin d’ajouter des infirmières et autres professionnels au réseau de la santé.

La CAQ souhaite notamment augmenter de 10 % par année le nombre de personnes âgées qui restent à la maison. C’est pourquoi le gouvernement Legault consacre, dès 2019-2020, 280 millions afin de renforcer les soins et les services à domicile, alors que la somme prévue était de 200 millions.

D’autres sommes sont allouées dans le but d’augmenter le nombre de lits et de places d’hébergement en CHSLD, d’aider les quelque 1,6 million de proches aidants que compte le Québec et de diminuer les frais payés par les adultes hébergés dans les établissements de santé.

Pour ce qui est des maisons des aînés, un engagement électoral phare de la CAQ, le gouvernement prévoit toujours en ouvrir 30 d’ici à la fin de son premier mandat, sans toutefois investir en ce sens avant 2021-2022.

À la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ), c’est Noël avant le temps. « On se réjouit de notre collaboration avec le gouvernement caquiste, qui a porté ses fruits. Pour une fois, les aînés sont considérés dans un budget. On a quand même 2,5 milliards investis sur cinq ans. On ne peut que se réjouir », a déclaré la directrice adjointe de l’organisme, Lyne Rémillard.

Pour ce qui est de l’éducation, priorité absolue de la CAQ, les investissements sont plus modestes, soit 230 millions pour 2019-2020. La cible du nombre de classes de maternelle 4 ans pour septembre 2019 est établie à 250, avec un investissement de quelque 36 millions de dollars à la clé.

Le ministre Girard a été candide, jeudi, quant à sa connaissance du monde de l’éducation. « Je n’avais jamais entendu parler de l’indice de défavorisation des écoles avant de faire les consultations prébudgétaires, a-t-il avoué. On m’a dit que c’était important. On répond à ça en éducation. »

En effet, son budget bonifie l’enveloppe liée aux indices de défavorisation et en améliore sa répartition. Ce souci fait partie d’un ensemble de mesures que le gouvernement affuble du titre « soutenir la réussite et la persévérance » et qui vise les « clientèles vulnérables » en éducation. On y alloue 25 millions pour 2019-2020.

D’autres mesures font partie des nouveaux investissements de la CAQ en éducation. Le gouvernement alloue notamment 68 millions pour « soutenir et valoriser » les enseignants ainsi que 44 millions pour bonifier le financement des cégeps et soutenir les universités en région.

La marque de la CAQ

Questionné à savoir ce qui différencie ce premier budget caquiste de ce qu’auraient fait les libéraux avec le même surplus, le ministre Girard a d’abord vanté ses grandes lignes. « Nous remettons de l’argent dans le portefeuille des Québécois, nous mettons l’emphase sur l’éducation, les aînés se sont imposés, on ajoute de l’argent en santé », a-t-il offert.

Mais qu’en est-il de l’empreinte caquiste de ce budget? « Il y a un aspect extrêmement important, c’est l’aspect structurel au niveau économique. On travaille sur l’investissement des entreprises, avec Investissement Québec et on adresse la rareté de la main d’œuvre avec une réduction de la charge fiscale des PME et la prolongation de l’incitatif à la carrière », a spécifié cet ancien trésorier de la Banque Nationale.

Tous des mesures structurelles à long terme, a insisté M. Girard, qui permettront au Québec de rattraper l’économie de ses partenaires.

Pour ce qui est d’Investissement Québec (IQ), la CAQ bonifie son capital-actions et le porte de 4 à 5 milliards. « Cette bonification permettra à Investissement Québec d’intervenir davantage auprès des entreprises à partir de ses fonds propres, notamment sous forme de prêts et de prises de participation », est-il écrit dans le budget.

Une autre enveloppe de 1 milliard de dollars est allouée à « la croissance des entreprises québécoises et au maintien des sièges sociaux ». Peu de détails ont filtré sur les mesures concrètes associées à cet investissement.

Plus de détails suivront.