Hockey féminin : l'équipe des Rafales soutient Hockey Mauricie

Dans un communiqué émis mercredi, le comité des Rafales a déclaré qu’il est d’accord avec la politique en place et qu’il ne considère pas que Hockey Mauricie a fait preuve de manque d’ouverture ou de sexisme.

Il estime que le travail des bénévoles de l’organisation « est en train de manger une bonne débarque » et risque même de régresser en région à la suite de la déferlante médiatique des derniers jours.

Cette sortie publique du comité des Rafales est survenue quelques jours après qu’il ait filtré dans les médias qu’une équipe féminine de hockey n’a pu participer à la finale régionale de sa catégorie, même si elle avait réussi à se qualifier.

Des séries « bonus » pour les joueuses

Le comité des Rafales a voulu rappeler que Hockey Mauricie a ouvert les portes à son équipe féminine pour qu’elle participe aux séries de fin de saison, une décision qui a permis aux joueuses de combler six semaines d’inactivités entre la fin de leur saison régulière et du point culminant de leur saison, la Coupe Dodge.

Les Rafales ont aussi réitéré que la participation aux séries éliminatoires régionales n’était qu’un bonus pour leurs joueuses et que l’intégration de l’équipe féminine à la Ligue masculine régionale Mauricienne « accommodait énormément » les parents pour limiter les coûts et les déplacements.