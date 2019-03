Urgence climatique : un décret non contraignant mais rassembleur

Selon le maire de la Municipalité, Bryan Paterson, ce décret ne donne pas accès à un financement du fédéral ou du provincial. C’est plutôt une mesure qui a pour but de prioriser les investissements futurs de la municipalité en gardant en tête l’urgence climatique et les effets du réchauffement climatique.

C’est de démontrer que les changements climatiques c’est une priorité, pour démontrer un chemin pour la ville afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et du même souffle, établir un leadership climatique.

Kingston est la première municipalité en Ontario à adopter une telle mesure, mais ailleurs au pays, d’autres villes ont déjà fait la même chose. Vancouver, Edmundston et Halifax ont déjà adopté un décret semblable.

Le professeur et spécialiste en politiques environnementales à l’Université Queen’s Warren Mabee voit d’un bon oeil le décret adopté.

Le professeur et spécialiste en politiques environnementales à l’Université Queen’s Warren Mabee. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Selon lui, si un grand nombre de municipalités adoptent une telle approche, les gouvernements seront forcés d’accorder plus de financement aux initiatives climatiques.

Mais d’ici là, il pense que le décret adopté à Kingston permettra à ses résidents d’envisager de nouvelles façons de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Cette campagne suscite une prise de conscience, une nouvelle direction pour toute l’administration municipale qui aura des répercussions, petites ou grandes, dans tous les départements, explique le professeur Mabee. Ceux qui décident de la façon de construire un pont ou un égout pluvial devront le faire en pensant à la situation climatique. »

C’est le conseiller municipal Robert Kiley qui est derrière la motion adoptée par le conseil municipal pour décréter l’état d’urgence.

Nous devons atteindre la carboneutralité d’ici 2050, mais j’aimerais qu’on y arrive d’ici 2040. C’est ce qui nous permettrait d’être plus novateurs et de positionner nos entreprises et notre municipalité comme un leader mondial.

Robert Kiley, conseiller municipal de Kingston