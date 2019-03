La Société des alcools du Manitoba met en place des mesures pour réduire les vols

La Société des alcools et des loteries du Manitoba a annoncé jeudi son plan d'action pour réduire le nombre de vols dans ses magasins.

La société de la Couronne veut notamment contrôler les pièces d'identité dès l'entrée dans les magasins et installer des cadenas de sécurité sur les bouteilles.

Le président-directeur général de l’entreprise, Peter Hak, le reconnaît, « les individus qui partent avec de l’alcool sans payer se sont enhardis et sont de plus en plus incontrôlables lorsqu’on les affronte ».

« Nous voulons que les clients et les employés sachent que nous prenons leur sécurité très au sérieux et nous voulons également envoyer le message que si vous comptez voler dans un Liquor Mart, vous serez pris sur le fait », insiste-t-il.

Le nouveau plan de sécurité de la Société des alcools comprend différentes stratégies :

contrôler les pièces d'identité à la porte d’entrée du magasin et refuser l’accès à ceux qui n'en auront pas;

installer des verrous sur les bouteilles;

installer des alarmes sur les présentoirs;

installer des étagères verrouillables;

Rendre les produits de grande valeur disponibles sur demande seulement.

Des officiers de sécurité supplémentaires seront aussi embauchés. Ces derniers seront entraînés pour détenir les voleurs à la sortie des magasins jusqu’à l’arrivée de la police, en se basant sur la Loi sur l'arrestation par des citoyens et la légitime défense.

Le directeur de la sécurité de la Société des alcools et des loteries du Manitoba, Wayne Harrison, ajoute que des agents de la police de Winnipeg seront également postés dans les magasins.

« Nous demandons au public de faire preuve de patience et de coopération alors que nous mettons en place de nouvelles initiatives afin de déterminer ce qui marche le mieux pour dissuader ces voleurs », déclare-t-il.

Il précise que la société a perdu près de 800 000 $ de marchandise l’an dernier, notamment en raison des vols.

Selon la police de Winnipeg, en 2017, les magasins d’alcool ont connu 658 vols. Ces incidents ont augmenté de près de 300 % en 2018, atteignant un volume de 2602 vols.