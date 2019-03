Blockchain : des tonnes de copies

Un texte de Gabrielle Thibault-Delorme

Le bitcoin est une devise, et le Blockchain est la technologie qui a permis la création de cette devise en instaurant un système de transaction décentralisé. Dans un système traditionnel, une transaction entre A et B en ligne passe nécessairement par un serveur centralisé, qui valide la transaction (et prend souvent sa cote au passage). Dans un système décentralisé, la transaction entre A et B n’a pas besoin de passer par un système central, et peut se réaliser directement entre les parties, mais des copies de cette transaction sont envoyées dans des serveurs à travers le monde. C’est le consensus entre ses serveurs qui valident la transaction.

Si le principe peut sembler complexe, ses applications, elle, sont bien réelles. Le Blockchain promet des transactions plus sécuritaires contre les pirates, plus rapides, peu dispendieuses et ouvertes à tous.

Stocker de multiples copies à travers le monde permet de conserver l’information si un des serveurs est piraté, contrairement à une transaction qui transite par un seul serveur (par exemple, celui d’une banque). De plus, comme les copies sont mises à jour en temps (presque) réel, et contiennent toute l’historique d’une transaction, le Blockchain permet une meilleure traçabilité, jusqu’au créateur du produit.

Les applications du Blockchain sont multiples et dépassent le bitcoin. « Il y a de l’exploration qui est fait au niveau des registres, notamment au niveau des registres fonciers et des propriétés numériques. Par exemple, je vais pouvoir prouver que je suis le créateur d’une musique en ligne. Une fois que c’est émis dans ce système-là, c’est validé par tous les participants et on ne peut pas l’effacer », donne comme exemple M.Mbony.

Loin des institutions

Le Blockchain ouvre également les portes à toute une partie de la population mondiale qui n’a pas accès au système bancaire (manque de fonds, insolvabilité, discrimination, etc.) « Les gens voulaient transiger, mais ils n’ont pas tous accès au crédit. Il fallait une monnaie globale, accessible et sans barrière à l’entrée », explique M. Mbony.

D’où l’invention du bitcoin, une devise virtuelle décentralisée.

« En Amérique du Nord, on s’en est servi comme un outil de spéculation financière », explique Julien Mbony, « mais on doit vraiment le considérer comme une devise, au même titre que le dollar. »

Actuellement, ajoute-t-il, le bitcoin gagne fortement en popularité en Amérique du Sud. L’inflation et l’instabilité au niveaux des instances bancaires et gouvernementales ont incité la population à se servir d’un système parallèle pour transiger.

« Le Blockchain et le bitcoin sont sur le point d'être adopté par la majorité des entreprises et gagne en popularité mondialement. Nous n’avons vu que le début. »

