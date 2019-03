La campagne de recrutement du CISSS de la Côte-Nord est « un succès », selon son porte-parole. Plus de 700 curriculums vitae ont été reçus pour des postes à pourvoir en vue de combler la rareté de la main-d'œuvre .

Parmi toutes les candidatures, 13 % des curriculums vitae étaient pour des postes d’infirmières, d'infirmières auxiliaires et d'inhalothérapeutes. 11 % [s'intéressaient] à des postes de professionnels, comme des travailleurs sociaux et 20 % [concernaient] des étudiants. 49 % [des demandes visaient] des emplois généraux et du personnel de l’administration , énumère la porte-parole Sandra Morin.

De ces curriculums vitae, 63 personnes ont été embauchées et 123 autres candidats sont en processus sérieux d'embauche.

On peut considérer cela comme un succès. Sandra Morin, porte-parole du CISSS de la Côte-Nord

Parmi les autres objectifs de campagnes, le CISSS cherchait à cumuler 20 000 visites sur son site internet dédié au recrutement. Or, le site a attiré 58 000 visites entre le 3 décembre et le 17 février.

