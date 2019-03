La composition du jury du Prix de poésie Radio-Canada 2019 est connue

Trois personnalités du monde littéraire formeront le jury du Prix de poésie Radio-Canada 2019 : la grande poète innue Josephine Bacon; le poète, romancier, slammeur et travailleur social David Goudreault; et le poète et artiste multidisciplinaire acadien Herménégilde Chiasson.

Les trois artistes devront choisir le meilleur poème inédit (ou groupe de poèmes) soumis au concours cette année.

Les poètes désirant tenter leur chance doivent envoyer leur texte entre le 1er avril et le 31 mai 2019. Les résultats seront dévoilés à l'automne 2019.

Le lauréat remportera : Une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte à Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au centre des arts et de la créativité de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : Une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte à Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DE POÉSIE RADIO-CANADA 2019

La poète Josephine Bacon Photo : Benoît Rochon

Joséphine Bacon est une poète innue originaire de Pessamit qui a vu le jour en 1947. Également parolière et réalisatrice, elle est considérée comme une auteure phare du Québec et est reconnue sur la scène internationale. Elle dit souvent d’elle-même qu’elle n’est pas poète, mais que dans son cœur nomade et généreux, elle parle un langage rempli de poésie où résonne l’écho des anciens qui ont jalonné sa vie. Joséphine Bacon a publié trois recueils de poésie aux éditions Mémoire d'encrier : Bâtons à message/Tshissinuatshitakana, Un thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat et Uiesh/Quelque part, ainsi qu'un recueil de correspondances avec le poète José Acquelin, Nous sommes tous des sauvages. Lauréate de nombreuses distinctions pour son œuvre, elle enseigne également l’innu-aimun depuis plus de 40 ans et donne de nombreux ateliers d’écriture et conférences dans les universités, les cégeps et plusieurs communautés autochtones.

L'auteur David Goudreault Photo : Jocelyn Riendeau

Poète, romancier et chroniqueur, David Goudreault est aussi travailleur social. Premier Québécois à remporter la Coupe du monde de slam poésie (à Paris, en 2011), il a publié trois recueils aux Écrits des Forges et trois romans aux Éditions Stanké. Depuis près de 10 ans, il anime des ateliers de création dans les centres de détention et les écoles du Québec et de la France. Directeur artistique de la Grande nuit de la poésie de Saint-Venant-de-Paquette, il a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Lèvres urbaines pour sa contribution au rayonnement de la poésie québécoise.

Herménégilde Chiasson, artiste multidisciplinaire et ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick Photo : Marcia Babineau

Artiste multidisciplinaire, l’Acadien Herménégilde Chiasson s’est exprimé autant par la plume que par le pinceau. Auteur d’un imposant corpus poétique, il a communiqué dans ses mots une identité acadienne qui se cherche, se définit et se remet en question. Sa notoriété dépasse les frontières de sa région. Il a aussi été lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick.

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.