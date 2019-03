13 livres pour déconstruire le colonialisme

Mettre en lumière des livres anticolonialismes qui offrent la vision d'un monde plus humain, plus solidaire et équitable est le but d'Espace de la diversité. Un organisme qui a animé le pavillon Voix de la résistance – Refonder les histoires au récent Salon du livre de Montréal.

On pouvait y trouver une bibliographie anticoloniale de près de 500 titres de 70 auteurs du Québec, du Canada et de la francophonie. Parmi ceux-ci, voici les 13 plus marquants.

Espace de la diversité fait partie des huit finalistes du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal.

« Ces titres représentent la diversité des perspectives, des lieux et des enjeux d'une pensée libre et critique des différentes formes d'oppression de racisme et d'exclusion », explique la présidente du conseil d’administration d’Espace de la diversité, Yara El-Ghadban, aussi romancière et anthropologue.

Cette dernière ajoute que les 13 titres choisis sont inscrits dans différents moments historiques.

C'est pour dire que la lutte contre l'injustice remonte à loin, dépasse le présent et doit continuellement se projeter vers l'avenir afin d'assurer un meilleur monde pour les futures générations. Yara El-Ghadban

Le conseil d’administration d’Espace de la diversité, composé aussi de Sabina Rony, d’Elvira Kamara-Nangnigui, d’Afef Benessaieh, de Rodney Saint-Éloi et de H. Nigel Thomas, a choisi ces 13 livres et explique ses choix. Ils ont aussi ciblé des livres écrits par des femmes, car « il n'y a pas de pensée non-coloniale sans aussi penser aux luttes des femmes. »

13 livres anticolonialisme

Discours sur le colonialisme , d’Aimé Césaire

, d’Aimé Césaire Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur, d’Albert Memmi

Ces deux ouvrages déconstruisent le discours colonial, et nous rappellent que loin d'être un projet civilisateur, comme le prétendaient les puissances coloniales, le colonialisme a décivilisé les colonisateurs [Aimé Césaire]. Yara El-Ghadban

Les damnés de la terre , de Frantz Fanon

Les damnés de la terre, de Frantz Fanon Photo : La découverte/Poche

Cet auteur est une figure incontournable de la pensée engagée.

C’est un ouvrage troublant, marquant, écrit à partir de son expérience d'intellectuel, psychiatre et révolutionnaire participant à la lutte d'indépendance de l'Algérie, Les damnés de la terre pose un regard incisif sur ce que le colonialisme a produit de violence. Yara El-Ghadban

Un féminisme décolonial, de Françoise Vergès

Dans cet ouvrage qui suscite beaucoup de débats, cette intellectuelle de la critique postcoloniale et décoloniale rappelle que la libération des femmes ne se fera pas sans la convergence des luttes contre toutes les autres formes de discrimination et d'inégalité, et les systèmes qui les produisent comme le sexisme, le racisme, le capitalisme, l'impérialisme. Yara El-Ghadban

Une lutte sans trêve, d’Angela Davis

La militante afro-américaine Angela Davis donnera une conférence à l'Université de Regina à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Photo : AFP / Thomas Samson

Angela Davis revient sur les luttes pour la justice sociale menées aujourd'hui : les manifestations contre le profilage racial et la brutalité policière, la lutte contre l'apartheid israélien, les révoltes dans les pays arabes tout en faisant le lien avec les luttes des décennies passées, dont le féminisme noir. Yara El-Ghadban

Les livres suivants sont dans la liste, car le CA estime qu’il faut reconnaître que le Canada n'échappe pas à l'histoire coloniale et « que la décolonilisation de la pensée doit commencer là où l'on habite. »

Pour l’amour du multilinguisme : : une histoire d'une monstrueuse extravagance, de Tomson Highway

Dans ce petit bijou de texte, plein de sagesse et d'humour, l'un des auteurs autochtones les plus importants au Canada fait un plaidoyer pour le multilinguisme. Car toute pensée décoloniale doit d'abord se libérer du monolinguisme et ici au Canada elle doit commencer par la reconnaissance du projet colonial mené contre les autochtones et des langues autochtones. Yara El-Ghadban

NoirEs sous surveillance, de Robyn Maynard

Féministe, activistes, intellectuelle canadienne, Robyn Maynard offre ici l'histoire du Canada que l'on ne raconte pas, à partir de l'histoire des Noirs au Canada depuis l'esclavage jusqu'à la violence policière et le profilage racial qui aujourd'hui fait encore tant de victimes. Yara El-Ghadban

L’amour, la fantasia , d’Assia Djebar

, d’Assia Djebar Boussole , de Mathias Enard

, de Mathias Enard Buru Quartet (quatre tomes), de Pramoedya Ananta Toer

(quatre tomes), de Pramoedya Ananta Toer La flèche de Dieu, de Chinua Achebe

Les membres du CA soulignent qu’aucune pensée non coloniale n'est possible sans aussi décoloniser son imaginaire et entrer dans l'univers de l'autre et se laisser déplacer par cet imaginaire.« Les quatre romans proposés le font chacun d'un lieu, d'un temps. Djebar depuis l'Algérie, Mathias par la voie d'un magnifique périple à travers les pays et civilisations du Moyen-Orient, Toer à partir de l'Indonésie et Achebe, à partir du Nigéria. »

Traité du Tout-Monde, Poétique IV , d’Édouard Glissant

, d’Édouard Glissant Restituer le patrimoine africain, de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy

Felwine Sarr et Bénédicte Savoy sont les deux auteurs du rapport Photo : AFP/Getty Images / ALAIN JOCARD

Finalement, « parce qu'il faut se projeter aussi vers l'avenir et entamer le chemin vers la guérison », les deux derniers ouvrages choisis proposent une autre vision du monde. « Une sortie de schèmes coloniaux qui nous emprisonnent et nous dressent les uns contre les autres et une voie pour repenser le rapport à l'autre, et réparer tout le tort que le colonialisme a fait aux peuples. »