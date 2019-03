Une chirurgie éveillée pour retirer une tumeur au cerveau

Tout a commencé par une crise d’épilepsie le 29 décembre 2013. Sur le scan, les médecins ont tout de suite repéré une masse dans le lobe pariétal de la jeune mère de famille de 32 ans.

Les spécialistes suspectent un oligodendrogliome de bas grade, une tumeur qui se développe habituellement lentement. Impossible toutefois de connaître sa vraie nature, puisque Manon Bisson hésite à passer sous le bistouri.

J’étais là… qu’est-ce qui va se passer? J’ai trois enfants, mon plus jeune avait trois ans à ce moment-là. En cinq ans, j’ai eu mes moments : pleurer, rire, on a dédramatisé la maladie, je suis allée voir toutes les options. Je les ai méditées, réfléchies, fait de l'insomnie… et un moment donné, tu te dis que finalement, c’est le temps. Manon Bisson, atteinte d'une tumeur au cerveau

Dr David Fortin et Manon Bisson Photo : Radio-Canada

Se faire opérer à Sherbrooke

C’est finalement cinq ans plus tard que Manon Bisson a décidé de s’en remettre aux soins du Dr Fortin.

Je suis allée cogner à d’autres portes, j’ai pris mon dossier en main. J’ai envoyé un premier courriel, qui était en fait le 15 octobre et le 24 octobre, je rencontrais Dr Fortin et son équipe ici, à Sherbrooke.

Une des raisons pour laquelle Manon a choisi de se faire retirer sa tumeur par le Dr Fortin, c'est qu'il est l'un des trois seuls neurochirurgiens au Québec à préconiser la chirurgie avec patient éveillé lorsque le cas s’impose.

Avant, on endormait les patients et on les réveillait juste avant de faire la stimulation, explique-t-il. Là, on vous garde éveillé tout le long. C’est une opération qui va durer de trois à six heures.

La chirurgie éveillée permet au chirurgien de retirer davantage de la tumeur tout en limitant les risques de séquelles. En discutant et en demandant au patient d’effectuer certains mouvements pendant l’opération, le médecin fait le monitorage des capacités cognitives et motrices.

Chirurgie éveillée

Manon Bisson a finalement subi sa chirurgie le 13 mars dernier. Tout au long de l’opération, le médecin a communiqué avec sa patiente pour déterminer s’il altérait ou non le fonctionnement de la zone dont il s’apprêtait à faire l’ablation.

Dr Fortier retire la tumeur du cerveau de Manon Bisson Photo : Radio-Canada

Grâce à cette technique, presque toute la tumeur a pu être retirée sans que la patiente se sente inconfortable. Pour l’instant, les seules séquelles sont de légers déficits neurosensoriels, qui devraient s’estomper au cours des prochains mois.

À la fin de la chirurgie, il y avait une accumulation du médicament d’anesthésie. Manon est devenue de plus en plus somnolente et on a perdu sa coopération. Comme on commençait à avoir un petit peu plus d’atteintes sensitives quand on travaillait, on a mis fin à la procédure. Je pense que c’était la bonne chose à faire parce qu’aujourd’hui, Manon décrit elle-même que son côté gauche, elle le sent moins bien. Dr David Fortin, neurochirurgien

Manon demeure d’ailleurs positive, mais la chirurgie a tout de même été éprouvante. Pour l’instant, elle veut se concentrer sur sa récupération physique et psychologique.