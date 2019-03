École alternative à Magog: des étapes restent à franchir

Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbonneau

L'école, qui pour le moment, porte le nom d'École publique alternative Memphré, serait chapeautée par la Commission scolaire (CSS).

D'ailleurs, un comité conjoint composé de parents et de membres de la Commission scolaire travaillent depuis plusieurs mois déjà à ce projet.

Le Directeur général-adjoint de la Commission scolaire des Sommets à Magog, Serge Dion, soutient que le projet est très intéressant mais qu'il reste beaucoup de détails à attacher avant d'aller de l'avant.

Le comité en est encore à l'étape exploratoire. Par exemple, le jeudi 28 mars prochain, le comité ira visiter une école alternative à Québec qui utilise la méthode Freinet, et le 30 avril, le comité poursuit sa réflexion à Magog

De son côté, Caroline Dault, parent-fondateur de l'école alternative de Magog espère que l'école pourra ouvrir ses portes dès septembre 2020.

Dans les grandes lignes, une école alternative, c'est une école qui favorise une autonomie dans les apprentissages des enfants, donc qui offre un cursus plus flexible, qui s'étale de la maternelle à la 6e année, et dans lequel l'enfant évolue à son propre rythme, guidé par les parents et les enseignants.

Caroline Dault, parent-fondateur de l'École publique alternative Memphré