Une pétition contre le transfert d'une école anglophone au réseau francophone

Une pétition contenant plus de 1200 signatures a été déposée cette semaine à l'Assemblée nationale par le député libéral de Nelligan, Monsef Derraji, qui demande au gouvernement du Québec de renoncer à transférer l'immeuble de l'école secondaire anglophone Riverdale, dans le nord-ouest de Montréal, à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), de langue française.

La pétition a été signée par des étudiants, des diplômés et des membres de la communauté concernée, à Pierrefonds.

En janvier dernier, Québec a décidé que l'école Riverdale servirait dès cet l'été à accommoder l'arrivée massive d'élèves issus de l'immigration, qui seront inscrits au système francophone d'instruction publique.

Le transfert de propriété de l'école, située sur le boulevard des Sources, assurerait ainsi à la CSMB l'accès à 770 places de plus. Ce transfert a pour but de répondre aux besoins « importants et urgents » à la CSMB pour l'année à venir, a notamment fait valoir le cabinet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Les élèves actuels de la Riverdale High School seront ainsi inscrits à une autre école de langue anglaise de Pierrefonds.

La pétition signale que l'école Riverdale est une institution importante pour la communauté de langue anglaise et elle demande au gouvernement d'envisager d'autres options que son transfert.

Mercredi soir, des dirigeants de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson ont tenu une assemblée publique au cours de laquelle des parents d'étudiants de Riverdale et des anciens ont exprimé leurs inquiétudes. Ils craignent entre autres les effets d'un déménagement pour les jeunes et le manque d'efficacité du transport scolaire. Le choix du nom de la future école de leurs enfants les préoccupe aussi.

L'école Riverdale peut accueillir jusqu'à 950 élèves; or, seulement 450 élèves anglophones la fréquentent actuellement, selon les chiffres publiés en janvier par le quotidien The Gazette. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'école avait déjà consenti à héberger des élèves de la CSMB en son sein.