Des femmes victimes de violence conjugale traquées par des moyens technologiques

Une femme victime de violence conjugale de l’Outaouais a vécu tout un traumatisme l’an dernier. Lors d’un rendez-vous chez le mécanicien, ce dernier a trouvé un dispositif de surveillance par GPS aimanté sous sa voiture.

La femme qui se fait dire ça par le mécanicien, son niveau d’insécurité augmente et aussi sa peur. Ce sont des situations que l’on constate et souvent les femmes ont peur que leur conjoint ait hacké soit leur compte de banque, leur téléphone ou leur compte Facebook, parce qu’il y a des activités inhabituelles , raconte la coordonnatrice des interventions à la maison Libère-Elles, située à Chelsea, Maude Bérubé.

D’autres moyens technologiques moins sophistiqués sont aussi utilisés par des ex-conjoints violents, comme la surveillance de données des systèmes d’assistance routière ou la géolocalisation des comptes de médias sociaux, constate Francine Groulx, elle aussi intervenante en violence conjugale, mais à Ottawa.

Ça peut être les systèmes de voitures, comme le système Onstar. On a dû, dans le passé, téléphoner chez GM pour faire désactiver le Onstar, parce que c’était un souci , explique Mme Groulx, directrice générale de la Maison d’amitié.

Si aucune donnée n’existe quant au nombre de femmes qui ont ainsi été espionnées par leur ex-conjoint, les deux établissements sont toutefois catégoriques : cette tendance est à la hausse et représente une sérieuse préoccupation pour les refuges qui accueillent des femmes violentées.

Il n’y a plus beaucoup de limites. Si une personne est moindrement informée, calée en technologie, on peut se rendre assez loin, et c’est ça qui est inquiétant.

Une doctorante à l’UQAM spécialisée dans les enjeux de sécurité numérique, Anne-Sophie Letellier, offre des formations sur la protection contre l’espionnage technologique dans des refuges pour femmes victimes de violence conjugale, en collaboration avec le média Crypto.Québec.

Selon Mme Letellier, la majorité des conjoints violents utilisent simplement les données mises en commun pour se livrer à des activités d’espionnage, tandis que d’autres vont jusqu’à se tourner vers des logiciels-espions, installés illégalement sur des téléphones.

C’est quelque chose qui se passe souvent, que ce soit avec des applications-espionnes, que l’on appelle des espiongiciels, mais souvent, on n’a pas besoin d’aller aussi loin que ça, quelque chose que l’on peut voir souvent, c’est à travers le partage de compte , explique Mme Letellier.

Il est même possible d’installer des applications de surveillance sans éveiller de soupçon, selon un spécialiste en technologies informatiques.

Il y a moyen d’installer une application, si on a accès physiquement au téléphone, et l’application fait en sorte qu’il n’y a pas d’icône. Il n’y a aucune information qui permet à l’utilisateur de savoir que cette application a été installée , soutient François Daigle, vice-président, services professionnels, de Okiok, une firme de cybersécurité.

On peut écouter des messages vocaux qui ont été reçus, on peut voir les appels entrants et appels sortants, on peut voir les textos, les courriels, les photos, les vidéos.

François Daigle, vice-président, services professionnels, Okiok