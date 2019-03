Programme des services en matière d’autisme : le gouvernement ontarien revoit sa copie

Le gouvernement ontarien annonce qu'il va « améliorer » le programme provincial des services en matière d'autisme qu'il avait présenté en février dernier. Le nouveau programme prévoit la suppression du critère du revenu et un élargissement de l'éventail de services admissibles. Cette annonce survient après de multiples mobilisations de parents d'enfants autistes ainsi que de professionnels de la santéé

Ces derniers mois ont été émotifs pour beaucoup de famille , a reconnu dès le début de son annonce la ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod.

Notre plan est le meilleur, c’est toujours le meilleur, on vient juste l’améliorer. Lisa MacLeod, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

Parmi les améliorations annoncées par la ministre, la suppression du critère de revenu. Dans le plan original, seules les familles ayant un revenu familial annuel net ajusté inférieur à 55 000 $ auraient été éligibles à l’octroi du montant maximal.

La ministre a également annoncé que plus de services seront admissibles dans le budget pour les services aux enfants, tels que des services d’orthophonie, de physiothérapie et d’ergothérapie .

Tous les renseignements sur les services admissibles seront publiés sur le site Web du ministère début avril , précise le communiqué émis par le gouvernement.

La ministre dit vouloir toujours se concentrer à éliminer les listes d’attente. Seuls 8400 enfants diagnostiqués comme autistes ont actuellement accès à un traitement subventionné par la province, alors que 23 000 autres sont sur une liste d’attente.

Mme MacLeod dit également avoir entendu les parents qui soulignaient que chaque enfant a des besoins différents, ce qui n’était pas reflété dans les décisions prises par le gouvernement.

Les parents avaient raison quand ils affirmaient que l’autisme est un spectre et que les besoins des enfants diffèrent sur ce spectre , a concédé Mme MacLeod. Elle assure vouloir recueillir leurs commentaires au cours des prochains mois afin d’évaluer comment améliorer le soutien aux enfants ayant des besoins plus complexes et comment leur fournir d’autres sources de soutien .

Mme MacLeod a également tenu à rassurer les parents dont les enfants sont déjà pris en charge dans le programme existant et qui s’inquiétait de voir leurs couvertures s’arrêter : Je vais prolonger leurs plans pour les prochains 6 mois , a déclaré la ministre.

La ministre soutient que le Programme ontarien des services en matière d’autisme atteindra désormais un 331 million de dollars. Il est toujours prévu qu’il entre en vigueur le 1er avril 2019.

Vives réactions au plan précédent

Depuis l’annonce, de nombreuses familles et thérapeutes avaient manifesté leur mécontentement à travers la province, d’Ottawa, à Sudbury, en passant par Queen’s Park à Toronto.

Emily Sheridan participait à une manifestation devant les bureaux de la ministre MacLeod, le 17 février. Son fils, âgé de presque six ans, est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Photo : CBC / Jean Deslisle

L’annonce des changements avait même entraîné la démission d’un employé du bureau à Queen’s Park de la députée conservatrice de Kitchener Amy Fee, attachée parlementaire de Mme MacLeod.

Bruce McIntosh, qui avait été par le passé président de la Ontario Autism Coalition, et père d’un enfant autiste, avait claqué la porte jugeant l’approche du gouvernement « indéfendable » et le financement nettement insuffisant.

Selon un rapport de l’Agence de la santé publique du Canada en 2018, un enfant canadien sur 66 est diagnostiqué avec cette condition. Selon Autisme Ontario, environ 100 000 Ontariens, dont 40 000 enfants, sont atteints d’autisme.