Le CPIP est optimiste, même sans engagement ferme pour la nouvelle école à Regina

Le Collectif des parents inquiets et préoccupés (CPIP) aurait voulu un engagement budgétaire ferme du gouvernement de la Saskatchewan pour une nouvelle école à Regina, mais son porte-parole reste optimiste pour l'avenir. « L'espoir n'est pas perdu », mentionne Jean De Dieu Ndayahundwa.

Le représentant du CPIP indique que le gouvernement de la Saskatchewan est en pourparlers avec le fédéral en ce qui concerne le financement d'infrastructures scolaires francophones.

Mercredi, Radio-Canada a appris que des discussions entre le gouvernement provincial et le Conseil des écoles fransaskoises avaient mené à une entente de principe, même si le financement n’est pas inscrit dans le budget de la ministre des Finances Donna Harpauer. Jean De Dieu Ndayahundwa s’est dit heureux de la signature de cette entente.

« Le gouvernement de la Saskatchewan a compris que Regina n’est pas un cas isolé et atypique en termes de besoins en infrastructures scolaires francophones. D’autres régions scolaires francophones, comme Prince Albert et Saskatoon, ont les mêmes besoins et il faut agir vite pour ne pas se retrouver toujours face à des problématiques similaires », explique M. Ndayahundwa.

L'entente de principe porte sur la construction de trois nouvelles écoles sur une période de six ans, confirme le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, sans toutefois préciser où seraient construits ces établissements scolaires.

« Je félicite le leadership des écoles fransaskoises par rapport à ce grand travail de négociation avec la province. Toute la communauté fransaskoise est reconnaissante de leur travail », mentionne le président de l’ACF.

« Nous tenons également à remercier le Conseil scolaire fransaskois (CSF) pour sa bonne collaboration dans la gestion de notre cause depuis le dépôt de notre recours judiciaire en octobre 2017 jusqu’à présent. Nous sommes persuadés que la synergie entre le CPIP et le CSF ne serait que bénéfique à toute la communauté scolaire fransaskoise », écrit M. Ndayahundwa.

Dans les dépenses annoncées en éducation, le gouvernement augmente de 1,2 million de dollars le budget qu'il accorde au Conseil des écoles fransaskoises.

Le ministre de l'Éducation, Gordon Wyant, a ajouté que « Regina et Saskatoon sont sur la liste des dix priorités dans la province concernant le financement » des projets en infrastructure.

M. Wyant a précisé qu’il se rendra à Prince Albert vendredi.