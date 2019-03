Nipissing Ouest interdit la consommation de cannabis dans les lieux publics

La mairesse de Nipissing Ouest, Joanne Savage, affirme que les droits de la communauté viennent contrebalancer les droits individuels. On ne veut pas que les jeunes soient exposés à ça, on veut atténuer les risques et contrôler l’usage , a-t-elle déclaré.

Le conseiller municipal Yvon Duhaime aurait même aimé voir l’interdiction aller plus loin et interdire la marijuana dans les édifices à logement. On connaît tous l’odeur et ça sent mauvais , dit le conseiller. On aura à vivre avec ça, mais moi, je ne suis pas d’accord.

Consulter sous forme de texte Les marqueurs verts indiquent les municipalités où où l’on peut fumer de la marijuana partout où la cigarette est permise. Les marqueurs rouges indiquent les municipalité où la consommation de cannabis n'est pas permise en public. Les marqueurs gris indiquent les municipalités qui revoient actuellement leurs réglementations.

Cette décision va à l’encontre de la tendance dans le Nord ontarien, où jusque-là, il est autorisé de fumer de la marijuana partout où la cigarette est permise.

Différentes villes, différentes règles

Cette semaine, le conseil du Grand Sudbury a demandé aux fonctionnaires de revoir la réglementation municipale sur l’usage du tabac pour inclure le cannabis.

On ne devrait pas s’attendre à ce que des employés de la Ville déchirent les cigarettes ou les joints des gens pour voir ce qui se trouve à l’intérieur , a déclaré le conseiller du Grand Sudbury, Geoff McCausland.

À Sault-Sainte-Marie, la municipalité a cependant interdit la cigarette et le cannabis dans les parcs municipaux.

La municipalité d’Elliot Lake a augmenté à 150 $ l’amande pour fumer dans un lieu interdit.

Timmins et North Bay revoient actuellement leurs réglementations.

Avec les informations de CBC News