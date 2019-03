Le Café Buade pourrait rouvrir le 1er mai

Marc Lavoie, qui détient le restaurant centenaire avec sa femme Chantal Poulin, ne veut pas rater le début de la saison estivale.

« Je reçois beaucoup de groupes au mois de mai. [...] On fait de notre mieux pour rouvrir le plus rapidement possible », dit-il.

Même s'il ne sera probablement pas possible de rouvrir à pleine capacité, soit 250 places, les propriétaires jugent qu'il est nécessaire de servir les clients d'ici la fin avril.

M. Lavoie croit pouvoir offrir un peu plus de la moitié de ses tables au moment de la réouverture.

L'intervention des pompiers et l'incendie ont causé de lourds dégâts à la salle à manger. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

« Même [rouvrir] partiellement c'est important, parce que j'avais beaucoup de réservations », explique-t-il, ajoutant que de nombreux clients continuent d'appeler pour réserver, sans savoir que le restaurant a subi un sinistre.

Les propriétaires ont réglé les derniers détails avec les assurances. « Les seules choses qu'on attend, ce sont les permis de construction. Aussitôt qu'on peut avoir les permis, vous allez voir ça va s'enclencher assez vite merci. »

Le Café Buade vient tout juste de célébrer ses 100 ans.