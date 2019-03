Où tu vas quand tu dors en marchant...? : Rendez-vous aux abords de la rivière Saint-Charles

Le parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? est de retour ce printemps dans une nouvelle mouture, et cette fois aux abords de la rivière Saint-Charles.

L’équipe du Carrefour international de théâtre a annoncé jeudi le retour du spectacle réalisé sous la coordination artistique d’Alexandre Fecteau. Cette fois-ci, le parcours se fera entre le secteur Pointe-aux-Lièvres et le Parc Victoria.

Carte du parcours déambulatoire « Où tu vas quand tu dors en marchant? » Photo : Carrefour international de théâtre de Québec

Le spectacle gratuit aura lieu tous les jeudis, les vendredis et les samedis, du 23 mai au 8 juin, de 21 h à 23 h.

Nouveaux tableaux

Pour l'occasion, cinq nouveaux tableaux ont été créés.

Terre promise, de Maryse Lapierre et Maxime Beauregard-Martin, prendra vie à l’angle des rues Irma-Levasseur et Bourdage. Ses créateurs invitent le public « à une excursion dans un camping de bord d’autoroute, comme le dernier des oasis de couleur et de liberté ».

Points de suspension, de Karine Ledoyen et Ludovic Fouquet, se déroulera sur le pont Lavigueur. La traversée du pont sera une « occasion d’expérimenter suspension et gravité ». On promet des « moments de flottement ».

L'Anse-à-Vaillant, des Incomplètes, sera planté sur la rue Cardinal-Maurice-Roy. Mélangeant arts vivants et arts visuels, le trio propose « une fresque performative en hommage aux communautés de pêcheurs, à la beauté du littoral et à la puissance de la mer ».

La passerelle des Trois-Soeurs servira de toile de fond à Jeux d’échelles, de Vano Hotto. Ce dernier offrira au public « une vision poétique et décalée d’édifices emblématiques de la ville de Québec ».

Et finalement L’embâcle des sans-soucis, une installation de Martin Bureau, sera présentée sous l’autoroute Laurentienne. L'artiste multidisciplinaire y va d'un « commentaire critique sur notre insouciance collective de consommateurs boulimiques face aux enjeux environnementaux ».

La membre du comité exécutif responsable de la culture à la Ville de Québec, Alicia Despins, souligne que cette nouvelle mouture promet « le meilleur de l’art théâtral et de belles découvertes » et que « les décors de la Basse-Ville seront mis en valeur dans les différents tableaux ».