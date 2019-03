Wilson-Raybould a « d'autres arguments à faire valoir », plaide l'ex-ministre Philpott

« Il y a beaucoup plus à dire dans cette histoire », soutient-elle dans cette entrevue, la première qu'elle accorde depuis qu'elle a démissionné du Cabinet Trudeau le 4 mars pour une question de principe liée à cette affaire.

Ces propos risquent de faire grand bruit à Ottawa, puisqu'ils amènent de l'eau au moulin du Parti conservateur, qui multiplie les coups d'éclat pour exiger précisément que Mme Wilson-Raybould puisse continuer à s'exprimer sur cette affaire.

L'ex-ministre et ex-procureure générale du Canada est en partie contrainte au silence depuis qu'elle a allégué avoir subi des « pressions inappropriées » de la part de collègues le 27 février devant le comité de la justice des Communes.

Elle a soutenu qu'elle avait perdu son poste parce qu'elle a refusé de céder à l'ingérence politique exercée selon elle par les bureaux du premier ministre du Canada, du ministre des Finances et du greffier du Conseil privé.

Ces pressions visaient à la convaincre de considérer la possibilité d'offrir un accord de réparation à SNC-Lavalin, afin que la firme évite un procès criminel pour corruption qui pourrait la priver de contrats fédéraux si elle était condamnée.

La majorité libérale au comité de la justice a décidé de mettre un terme à ces travaux sur l'affaire mardi, à quelques heures du dépôt de budget, alimentant la colère du Parti conservateur et du Nouveau Parti démocratique.

Les conservateurs ont ensuite perturbé le discours du budget du ministre des Finances Bill Morneau, avant d'imposer un marathon de vote sur 257 motions qui se poursuivra pendant encore plusieurs heures aux Communes.

Mme Philpott répète dans l'entrevue qu'elle a claqué la porte du Conseil des ministres parce qu'elle a perçu que ces pressions constituaient bel et bien une tentative d'ingérence politique dans le système judiciaire.

« J'ai démissionné parce que je ne pouvais plus faire preuve de solidarité envers le Cabinet sur l'enjeu spécifique de la gestion du dossier de SNC-Lavalin », affirme-t-elle.

Lorsque le journaliste Paul Wells lui demande si les travaux du comité de la justice ont permis de répondre à ses inquiétudes, l'ex-présidente du Conseil du Trésor laisse transparaître son mécontentement sans détour.

Non. Il y a beaucoup plus à dire dans cette histoire. [...] Je crois que l'ancienne procureure générale a d'autres arguments à faire valoir. Je crois qu'il y a plus de sujets de préoccupations dont je ne suis pas libre de parler.

Jane Philpott en entrevue à Maclean's