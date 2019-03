Reprise de service hâtive sur le fleuve pour certains traversiers?

Le secrétaire par intérim de la Société de navigation des Basques, Jean-Marie Dugas, affirme que son organisme doit statuer jeudi après-midi s'il peut acquiescer à la demande de Québec.

La reprise saisonnière des liaisons de l'Héritage I entre les deux rives est prévue le 22 mai. Sans fermer la porte à la demande du gouvernement provincial, Jean-Marie-Dugas explique que le bateau ne pourra être remis à l'eau avant le 20 avril au plus tôt.

M. Dugas confirme également qu'un retour en service hâtif pourrait forcer le report de certains travaux sur le bateau.

Le traversier qui fait la liaison entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon offre un horaire bonifié. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

De son côté le directeur général de la traverse de Rivière-du-Loup–Saint-Siméon, Serge-Martin Denis croit qu'il serait aussi difficile de devancer le retour du Trans-Saint-Laurent.

Depuis le début de janvier, le bateau est à Québec où des travaux prévus depuis plusieurs mois y sont effectués. Certaines pièces, commandées en janvier, ne sont même pas encore arrivées. Le directeur général rappelle que différents tests devront être faits après l'installation de ces pièces et que Transports Canada devra accorder une nouvelle certification pour permettre au traversier de reprendre du service.

Je me verrais mal précipiter les travaux et de me retrouver avec des bris lors de la saison touristique.

Serge-Martin Denis, directeur général, traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon