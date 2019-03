Des chercheurs s'inquiètent des fausses nouvelles scientifiques

« Nous avons des groupes qui ne comprennent peut-être pas la science, mais ils entendent un petit bout de science qui correspond à leur propre idée et ils s'en emparent », souligne Andrew Trites, qui supervise l'unité des mammifères marins de l'Université de Colombie-Britannique.

« La vérité n'a pas autant d'importance que d'entendre quelque chose qui peut soutenir votre cause », dit-il.

M. Trites raconte qu'un groupe militant de l'État de Washington appelé Save Family Farming a récemment publié un article accompagné d'une diapositive tirée d'une présentation qu'il avait faite sur des épaulards menacés d'extinction.

On y voyait un graphique qui, présenté sans contexte, pouvait facilement être mal interprété, puisque beaucoup de gens regardent seulement les titres et les éléments visuels sans lire l'histoire ou le contexte.

« L'image est très puissante », note-t-il.

Biologiste marin à l'Université Simon Fraser (SFU), David Shiffman dit avoir entendu de nombreux collègues se plaindre de la représentation de la science dans les médias. Il est convaincu que l'offre d'une formation de base sur les médias pourrait aider les chercheurs à résoudre le problème.

« Quand ils m'expliquent la situation et me racontent ce qui s'est passé exactement, [je me rends compte que] cela aurait pu être évité s'ils avaient été un peu plus familiers avec les pratiques médiatiques courantes et avec les différences de culture entre journalistes et scientifiques », soutient-il.

M. Shiffman mène une étude dans laquelle il analyse les médias et le discours, et il croit que la situation ne s'améliore pas.

À écouter aussi : La communauté scientifique s’intéresse aux fausses nouvelles

Avec le déclin du journalisme spécialisé en sciences, M. Shiffman croit que les scientifiques ne peuvent pas tenir pour acquis qu'ils parlent à quelqu'un qui a une formation scientifique.

« Ce que nous pouvons faire, c'est mieux familiariser les scientifiques avec la manière de communiquer efficacement leurs résultats aux journalistes, et encourager les médias à continuer d'embaucher et de fidéliser des journalistes spécialisés qui ont les connaissances nécessaires », offre-t-il.