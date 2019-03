Les résidents de la vallée de la rivière Rouge se préparent au pire

La province a récemment revu à la hausse les risques d'inondations.

L'administrateur de la Municipalité rurale de Ritchot, Michel Duval, affirme que les yeux sont tournés vers les États-Unis.

« Quand il y a une crue des eaux à Grand Forks, ça nous donne environ deux semaines avant que cela arrive au Manitoba, affirme-t-il. Ça nous donne le temps de réagir. »

Michel Duval explique que la communauté se prépare déjà pour tenter de minimiser les dégâts, mais à ce moment-ci peu de choses peuvent être faites concrètement. Jeudi matin, le comité des mesures d’urgence de la Municipalité devait se réunir pour décider des prochaines étapes.

Michel Duval affirme que le coordonnateur des services d’urgence a déjà commandé 100 000 sacs de sable, qui viennent s'ajouter aux 300 000 sacs de sable que la Municipalité possède déjà.

L’inondation de 2009 avait été la quatrième plus importante de la province. Les prévisionnistes du gouvernement craignent que 2019 soit pire.

Selon le gouvernement du Manitoba, en 2009, « la rivière a culminé le 16 avril à Winnipeg à 6,9 m, soit 0,6 m de moins qu'en 1997 ».

Michel Duval affirme cependant que ces risques n’effraient pas outre mesure les résidents qui vivent depuis longtemps dans la municipalité de Ritchot et dans la vallée de la rivière Rouge.

« Ceux qui vivent ici depuis 20, 30, 50 ans trouvent que c’est juste un des inconvénients de la vie dans la vallée de la rivière Rouge », affirme l’administrateur.

Résidente de Saint-Adolphe, Danika Hofer ne le cache pas : certains sont inquiets cette année.

« Beaucoup de personnes me disent qu’elles sont nerveuses. Les gens commencent à remplir des sacs de sable », raconte l'employée de la station-service du village.

Le Bureau d'assurance du Canada indique que les inondations vont coûter de plus en plus cher à l'avenir, en raison des changements climatiques.

Michel Duval recommande d'ailleurs aux gouvernements d'investir dans des structures qui pourront protéger les communautés à l'avenir.

Pour le moment, il souligne que la Municipalité suit la situation de très près. « À ce point-ci, on travaille sur les communications. On recommande aux gens de se rendre à notre centre d’urgence et on les dirige sur notre site Internet pour les tenir au courant », dit-il.