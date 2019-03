Grève dans les foyers de soins : décision judiciaire attendue aujourd’hui

La province demande de faire appel de la décision d'une juge de la Cour du Banc de la Reine qui avait annulé une ordonnance temporaire interdisant aux employés de déclencher une grève. La Cour d'appel doit entendre les arguments et autoriser ou non l’appel du gouvernement. Le juge doit aussi décider si ces travailleurs peuvent faire la grève ou non entre-temps.

Plus de 90 % des travailleurs syndiqués de 46 foyers de soins ont voté pour la grève, il y a environ deux semaines. Ils réclament de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail.

Le gouvernement a toutefois obtenu, le 9 mars, une ordonnance de la cour qui suspendait le droit de grève pendant 10 jours dans 45 des 46 foyers de soins concernés, la seule exception étant le Centre de soins York à Fredericton.

Vendredi dernier, la juge Paulette Garnett de la Cour du Banc de la Reine a annulé l'ordonnance de sursis et a rejeté la demande du gouvernement pour une prolongation. Le gouvernement a donc déposé sa demande à la Cour d’appel, qui a prolongé l'ordonnance de sursis jusqu'à jeudi.

Le gouvernement a demandé une prolongation du sursis jusqu’à la révision judiciaire de la décision rendue en décembre par la Commission du travail et de l'emploi. Cette dernière a jugé que la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins viole le droit des travailleurs à la négociation collective. Elle s’était prononcée dans une affaire concernant le Centre de soins York. Le syndicat soutient que la décision s’applique aussi aux 45 autres foyers de soins. La révision judiciaire aura lieu le 24 mai.

La Loi sur les services essentiels établit un processus par lequel les travailleurs et la direction des foyers de soins fixent le nombre d'employés désignés essentiels et qui doivent continuer à travailler en cas de grève. Si les deux parties ne parviennent pas à s'entendre, c'est la Commission du travail et de l'emploi qui tranche.