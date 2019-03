Ventes-débarras à Sherbrooke: des dates à mettre à votre agenda

Les premières ventes auront lieu la fin de semaine du 18 et du 19 mai prochains dans l'arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. Il sera par ailleurs possible de dénicher des trésors, antiquités, vêtements de seconde main dans l'arrondissement des Nations et de Lennoxville la fin de semaine d'ensuite, soit les 25 et 26 mai.

FInalement, c'est dans l'arrondissement Fleurimont que se clôturera la 19e Grande Tournée des ventes-débarras, les 1er et 2 juin prochains.

La Grande Tournée des ventes-débarras se tiendra pendant trois fins de semaine 18 et 19 mai : arrondissement de Brompton-Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville 25 et 26 mai : arrondissements des Nations et de Lennoxville. 1er et 2 juin: arrondissement de Fleurimont

Par ailleurs, depuis 2016, il n'est plus obligatoire de se doter d'un permis pendant ces trois fins de semaine de ventes-débarras. Il est toutefois recommandé de s'inscrire sur le site internet de la ville de Sherbrooke à sherbrooke.ca/ventesdebarras.

La Ville a aussi pris cette décision afin de réduire les démarches administratives et organisationnelles en lien avec cette activité.

Auparavant, les citoyens devaient débourser 10 $ pour obtenir un permis dans le but de tenir une vente-débarras. Le prix fixé pour obtenir un permis pour tenir une vente-débarras est de 25 $ lorsqu'elle se déroule en dehors de la période de la Grande Tournée.

Rappelons que la Grande Tournée des ventes-débarras existe depuis 2001 à Sherbrooke. L'objectif initial visait à inciter les citoyens à revendre des objets pouvant être utiles à d'autres.