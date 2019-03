La MRC de Témiscamingue appuie le projet de reconstruction des ponts Grassy Narrow

Il s'agit d'un appui politique et non financier.

Depuis septembre 2018, la municipalité de Moffet et la communauté de Long Point First Nation portent ce projet qui consiste à reconstruire les deux ponts construits à la fin des années 1930.

Depuis, les deux structures ont été ravagées par des incendies.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, explique qu'il s'agit d'un projet porteur pour l'ensemble du Témiscamingue. « L'appui qu'a accordé le conseil de la MRC ce soir donne un signal clair que même si ça se passe dans une municipalité, ça peut avoir des impacts et des répercussions sur tout le territoire et que tout le monde est d'accord pour travailler à ce dossier-là », conclut-elle.

Un appui en Abitibi?

Un appui politique sera aussi demandé à la Ville de Rouyn-Noranda comme le souligne le maire de Moffet, Alexandre Binette.

« Le projet de reconstruction des ponts Grassy Narrow est un projet de longue haleine, mais on fait toujours des pas. Des fois des petites, des fois des grands comme ce soir. Ce sont toujours des pas dans la bonne direction. On est en train de développer un axe routier pour du transport de ressources, pour des véhicules hors route et pour la motoneige. Cet axe-là débouche à Rouyn-Noranda donc ça peut avoir un intérêt pour eux », explique le maire de Moffet.

Rappelons que la municipalité de Moffet a mandaté une firme pour réaliser une étude de faisabilité technique.