Disparition d’Hélène Martineau : la SQ installe à nouveau un poste de commandement

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne installera un poste de commandement à partir de 14 h aujourd’hui à la place du Royaume à Chicoutimi.

Les policiers souhaitent ainsi faire avancer l’enquête dans le dossier d’Hélène Martineau qui a été vue pour la dernière fois à 21 heures, le 12 avril 2017.

Depuis, de vastes recherches ont eu lieu tant de la part du public que des divers corps policiers.

Des patrouilleurs ont arpenté les sentiers du manoir, fouillé une résidence, des voitures et fait appel à des plongeurs et à des chiens pisteurs.

Hélène Martineau a les cheveux bruns et les yeux pers. Elle portait une tuque noire et une veste de marque North Face quand elle a été vue pour la dernière fois. Elle mesure 1,67 mètre et pèse environ 61 kilogrammes.

Toute information peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.