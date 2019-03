Le public de Saint-Boniface découvre le documentaire Sous la coupole

C’est face à une vingtaine de curieux que Danielle Sturk et Marie-Ève Fontaine ont pu présenter leur travail.

Leur film suit le parcours de Marie-Ève Fontaine lors de la création de la pièce de théâtre universitaire Projet 200, l’an dernier, sur le 200e de l’Université de Saint-Boniface.

« Danielle et moi, on n’a pas la langue dans la poche. Nous, on était là pour poser un regard aussi franc que possible sur cette institution. Nous, on n’y a pas été et c’était justement ça le point », explique la metteuse en scène.

Si le film parle de l’histoire de l’université, il ne prend pas de détour lorsqu’il s’agit d’évoquer des défis comme la place des femmes, la question de la réconciliation ou encore l’inclusion des nouveaux arrivants.

« J’ai aimé que le film fasse ressortir les enjeux actuels et ce qu’on pourrait faire si on se rencontrait et si on se parlait, souligne Louis Laurencelle, un résident de Saint-Boniface venu voir le film par curiosité. S’il y a des choses difficiles, il faut s’en parler ».

Louis Laurencelle apprécie le travail de l'université de Saint-Boniface, mais il estime que des films critiques sont nécessaires pour faire avancer les choses et alimenter le débat. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Lors de la période d’échanges, après la projection, le public a en effet reconnu une certaine difficulté pour la communauté franco-manitobaine à se remettre en question et à accepter de parler des choses à améliorer dans ses institutions.

« Dans la salle, il y avait des gens qui ont soit participé au film ou à l’histoire franco-manitobaine et j’ai ressenti qu’il y aurait des questions de leur part et un certain sentiment de malaise avec les questionnements du film sur est-ce qu’on peut se critiquer nous-même? », souligne la réalisatrice.

Elle explique, par ailleurs, avoir apprécié les questions des plus jeunes et notamment des étudiants internationaux.

Briand Assogbague était étudiant à l'université de Saint-Boniface et a participé à la pièce Projet 200. Il explique s’être retrouvé dans le documentaire, notamment dans la réalité des étudiants internationaux et les défis d'intégration.

Bien qu’il ait appris, dans le documentaire, certains enjeux qui touchent la communauté francophone au Manitoba et qu’il ignorait, il admet ne pas forcément être à l’aise pour se positionner face à ces derniers.

Briand Assogbague reconnaît ressentir un certain défi dans la communauté en matière de discours critique, mais indique qu'il est difficile pour lui de prendre position en tant qu'étudiant étranger. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

« On vient de l’extérieur. On se dit que ce n’est pas forcément nos affaires. On a différents combats. Le combat des Franco-manitobains est pour le français, ce n’est pas forcément un combat que je partage ou un ami qui vient du Togo », explique-t-il.

Le film évoque également la difficulté pour l’établissement à faire place aux femmes avec notamment l’absence de salle ou de monument dédié à une femme. Le film souligne aussi l’apport de Raymonde Gagné lorsqu’elle était rectrice et sa contribution à la dénomination d’université pour l'établissement.

Lorsqu’on ne fait pas acte d’inclusion, on nie et manque de respect aux femmes qui sont venues avant. Danielle Sturk, réalisatrice de Sous la coupole

« On vit dans une société misogyne et, avec l’histoire catholique hiérarchisée de l’université, ce n’est pas une surprise qu’elle ne soit pas avant-gardiste, ajoute-t-elle. Les moyens ne sont pas grands non plus, mais il faut pousser les côtés, c’est le rôle des étudiants et de la société ».

Le producteur du film, Charles Clément de ManitoMedia, estime justement que c’est là son devoir lorsqu’il soutient un film comme Sous la coupole.

« Je serais déçu si la diffusion de ce documentaire ne faisait pas parler les gens. Ce dialogue-là c’est de bon augure pour la communauté », affirme-t-il.

Plusieurs membres du public, ainsi que les auteures du film, ont par ailleurs regretté que des représentants de la direction de l’université de Saint-Boniface ne soient pas présents lors de la discussion afin de donner leur point de vue.

Sous la coupole sera diffusé le samedi 23 mars à 22 h 30 sur ICI TÉLÉ dans tout l’Ouest. Une diffusion nationale est prévue le dimanche 7 avril à 14 h sur ICI TÉLÉ. Ce documentaire sera aussi disponible sur TOU.TV