Nouvelle mobilisation étudiante à Toronto contre les changements aux droits de scolarité

Le gouvernement progressiste-conservateur a éliminé la gratuité des droits de scolarité pour les étudiants à faible revenu en janvier et a rendu facultatifs plusieurs frais obligatoires, tels que ceux qui financent les organisations de campus et les clubs.

La manifestation de mercredi a été organisée par la section ontarienne de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et impliquerait plus de 17 campus scolaires. Elle fait écho à la manifestation précédente organisée fin janvier à Toronto et Sudbury pour les mêmes raisons.

Seyon Raveendrarajah, inscrit en première année au programme d’ingénierie de Ryerson, a déclaré que les étudiants prenaient le temps de protester même pendant la période précédant les examens de mi-session, car il s’agit d’un problème important.

Je pense qu'il vaut mieux se battre , a-t-il déclaré. S'il y a suffisamment de gens, ils vont devoir nous écouter à un moment donné , espère-t-il.

Cela signifie que personnellement, je ne pourrai pas aller à l'école l'année prochaine , regrette pour sa part Alexxus-Leigh Newman, étudiante en anglais de deuxième année.

La manifestation de mercredi a été organisée par la section ontarienne de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants et impliquerait plus de 17 campus scolaires Photo : CBC/Grant Linton

Le groupe demande à la province d'accorder davantage de bourses que de prêts et d'éliminer les frais de scolarité pour tous les étudiants.

Il appelle également les administrateurs d'écoles à faire pression sur le gouvernement pour qu'il revienne sur sa décision, ajoutant qu'ils n'étaient pas libérés de leurs responsabilités dans toute cette affaire .

Bien que les militants aient pu rencontrer des élus provinciaux de tous les partis, ni le premier ministre Doug Ford, ni la ministre de la Formation et des Collèges et Universités Merrilee Fullerton n'ont accepté de les rencontrer, selon Nour Alideeb, qui préside l'organisation.

Avec les informations de La Presse Canadienne et de CBC News