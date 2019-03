Plus d'une centaine de maisons du comté de Windsor-Essex et Chatham-Kent sont en danger imminent d'être englouties par le lac Érié, dont le rivage s'érode d'environ 100 à 150 centimètres chaque année, selon le professeur en géographie de l'Université de Guelph Robin Davidson-Arnott.

Steve Withers est familier avec cette situation critique. Le résident de Wheatly en Ontario possède une maison à côté du lac Érié depuis 2016 et depuis ce temps, a vu la berge s’approcher de sa demeure de plus en plus, gagnant au fil du temps une dizaine de mètres sur son terrain.

Cela commence à engouffrer ma maison , dit-il. L’homme explique toutefois que son voisin immédiat est un parc provincial, et que l’Ontario ne peut dans les faits pas toucher ou intervenir dans le cours normal de la nature.

Je ne peux rien faire , affirme M. Withers, mis à part embaucher des ingénieurs qui me diront qu’en effet, la berge s’érode .

La situation que vit présentement l’Ontarien, six propriétaires de maisons l’ont vécue près du parc Marentette, quand leurs maisons ont été complètement détruites par le Grand Lac en avril 2018, selon Tim Byrne, le directeur de la gestion des bassins versants de l’Office de protection de la nature de la région d'Essex (ERCA).

L’île Pelée est elle aussi à la merci de l’érosion, soutient le directeur, parce qu’il serait extrêmement dispendieux de consolider le sol qui s’érode, particulièrement au niveau de la partie ouest de l’île.

Le coût des réparations temporaires s’élèverait aux alentours de 12 à 15 millions de dollars, selon l’expert.

Les causes de l’érosion

Si le sol s’érode autant sur 25 à 30 kilomètres de la berge du lac Érié, c’est en partie à cause du réchauffement de la planète, de la montée du niveau de l’eau, des changements climatiques, de la pollution et de l’inclinaison de l’axe de la terre qui change, souligne M. Byrne.

Tim Byrne, de l'Office de protection de la nature de Windsor-Essex, est inquiet pour le secteur du canal Little River. Photo : Radio-Canada / Chris Ensing/CBC

Habituellement, explique le directeur de ERCA, les périodes où le niveau de l’eau est haut durent deux ans, et celle que nous vivons présentement dure depuis les quatre dernières années. Le niveau de l’eau est de 200 à 275 millimètres plus haut qu'à l'habitude sur le lac Érié et St. Clair , ajoute-t-il.

Le professeur Robin Davidson-Arnott abonde dans le sens de M. Byrne, les glaces ont diminué depuis le 30 à 40 dernières années, quand on pouvait s’attendre à avoir de la glace sur le lac trois mois par année , dit-il. Selon lui, ce phénomène est causé par le réchauffement climatique et contribuerait à la récession de la rive du lac.

Le scientifique a contribué justement à l’écriture d’une étude, en collaboration avec l’Université de Chicago, examinant les effets des changements climatiques sur les Grands Lacs.

L’érosion est un résultat directe du réchauffement climatique, parce que moins il y a de glace, plus l’eau effrite la berge , dit-il. Cela s’appelle le mouvement des vagues , explique M. Davidson-Arnott.

Le taux d’érosion augmentera dans un futur prochain de 15 à 20 %, comparativement à ce qu’il a été dans les dernières années, et réparer ces dommages engendrerait des coûts de plusieurs millions de dollars par kilomètre, affirme le professeur de l’Université de Guelph.

Les solutions

Selon le scientifique, les propriétaires doivent accepter qu’ils perdront de l’argent et les acheteurs potentiels doivent savoir à quoi ils font face.

Les gens devraient simplement accepter le fait que ces maisons, dans 20, 30 ou 50 ans, n’existeront plus , dit-il, ils doivent savoir que cela ne vaut pas la peine de payer pour une telle propriété .

La zone littorale du lac Érié et l'érosion des berges. Photo : Jérôme Marty

M. Davidson-Arnott ajoute que même les municipalités se résoudent à ne pas réparer les routes englouties par l’érosion, mais en bâtissent plutôt ailleurs.

Même son de cloche pour le propriétaire de Zuzek Inc., Peter Zuzek, qui travaille à la recherche de solution d’adaptation à l’érosion dans les communautés vivant près des Grands Lacs.

Pour lui, il faut être conscients que l’érosion du Lac Érié crée des désagréments pour les humains, mais que pour les plages, la Pointe-Pelée et le parc Rondeau, l’érosion de la berge du lac est bénéfique.

Le scientifique ajoute que si la récession des berges est un procédé qui est naturel, il est certes accéléré par le changement climatique.

Pour moi, ce qui est important, c’est de voir la problématique dans son ensemble et de travailler avec les gens pour trouver des solutions durables. Peter Zuzek, président de Zuzek Inc.

Nous voulons trouver des manières pour les gens de s’adapter et les aider à composer avec les heurts de la situation , dit-il.

M. Zuzek travaille présentement à l’élaboration d’une étude mandatée par le gouvernement canadien qui se penche sur les conditions escomptées de la glace sur le lac Érié et le lac St. Clair. Cette étude est en cours depuis juillet 2018 et sera accessible au public en mai 2019.