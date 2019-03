Le chef du Parti albertain, Stephen Mandel, a dévoilé, mercredi, dans une garderie de la capitale un « plan ambitieux » pour rendre les services à la petite enfance plus accessibles et abordables si son parti est élu le 16 avril.

Le parti promet l’introduction d’un programme de subventions qui pourra payer jusqu’à 100 % des frais de garde d'enfants pour les familles qui gagnent moins de 29 999 dollars. Les frais augmenteraient ensuite graduellement.

Revenu familial vs. prix payé 0 - 29 999 $ : 0 $ / jour

30 000 - 49 999 $ : 5 $ / jour

50 000 - 69 999 $ : 10 $ / jour

70 000 - 89 999 $ : 20 $ / jour

90 000 - 110 000 $ : 30 $ / jour

Les frais de garde pour les parents inscrits dans des études postsecondaires et pour ceux touchant le salaire minimum seraient entièrement subventionnés.

Ce programme de garderies coûterait 1 milliard de dollars. Un coût qui serait amorti, selon le parti, par un plus grand nombre de travailleurs sur le marché, a expliqué Stephen Mandel mercredi.

« Cela a été démontré à maintes reprises qu’un bon programme de garde d'enfants crée des emplois et permet à plus de travailleurs d’accéder au marché du travail. Ces derniers payent des impôts et augmentent leurs revenus », soutient Stephen Mandel.

Durant son mandat, le gouvernement néo-démocrate a mis en place un projet-pilote de places de garderies à 25 dollars par jour, qui offre actuellement 7 276 places. Comparativement, Stephen Mandel estime que les subventions du Parti albertain concerneraient 260 000 enfants de moins de six ans provenant de 100 000 familles.

Le parti souhaite aussi créer un ministère de la petite enfance et accorderait aussi un crédit d’impôt pour les aidants naturels.

« C’est quelque chose qui aiderait les familles et les enfants à réussir, et c’est notre objectif », déclare Stephen Mandel.

De son côté, Anita Turna, la porte-parole de l'Association des garderies de l’Alberta, se déclare ravie de voir une politique qui créerait plus de places et qui donnerait également aux parents plus de choix dans leur fournisseur de services.

« Cela pourrait aider beaucoup de parents à avoir immédiatement accès aux soutiens dont ils ont besoin pour payer les frais de garde », observe Anita Turna.

Engagements du NPD et du PCU

Pour leur part, les néo-démocrates ont indiqué avoir l'intention de bonifier l'offre de services à la petite enfance dans le discours du Trône, prononcé la veille du déclenchement des élections.

Enfin, le chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, déclare ne pas avoir l'intention de supprimer les garderies à 25 dollars avant la fin du projet pilote. Par la suite, il souhaite étudier les données pour voir si le programme devrait être étendu.