Un premier guide en matière de sécurité pour les brasseries artisanales

Un texte d'Hélène Bardeau

En effet, le secteur des brasseries artisanales a triplé au cours des 10 dernières années en Colombie-Britannique, passant de 54 employeurs à plus de 160.

Cette rapide croissance favorise une augmentation des risques sur les lieux de travail, souligne Megan Martin, responsable des services liés à l’industrie et au travail au sein de WorkSafeBC.

Les principaux incidents dans l'industrie concernent l'exposition au dioxyde de carbone, les chutes, le surmenage ou encore les mouvements répétitifs.

Les réclamations à WorkSafeBC sont en majorité faites par les travailleurs âgés de 25 à 34 ans.

Ingénieur brasseur à la microbrasserie Townsite, à Powell River, Cédric Dauchot est bien au courant des contraintes que son métier implique et que des blessures arrivent facilement.

Il précise également que la grande majorité des personnes qui ouvrent une brasserie ont très peu d'expérience dans la production alimentaire. Par conséquent, elles manquent d'information sur les normes et les pratiques de santé et de sécurité au sein de leur établissement.

Nous avons plus de travailleurs potentiellement exposés à plus de risques. Il est donc très important de prendre du recul et de regarder ce qui se passe sur nos lieux de travail et voir ce qu’on peut améliorer.

Megan Martin, responsable des services liés à l’industrie et au travail à WorkSafeBC