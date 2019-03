Colombie-Britannique : les défis d'une communauté francophone dispersée

À 18 ans, Ashton Ramsay s'implique depuis 8 ans dans le milieu francophone. Originaire de la Colombie-Britannique, il est fier de parler le français. Il a décidé de créer un calendrier qui répertorie toutes les activités en français dans la province.

Le jeune homme estime que le français lui permet d’ouvrir ses horizons au quotidien et d'élargir ses contacts professionnels.

D’ailleurs, pour le président du comité organisateur de cette journée, Jesse Fleming, c’est tout un défi de réunir les francophones et de les aider à s’épanouir dans une province en majorité anglophone.

On ne veut pas que les gens qui parlent français déménagent à l’autre bord du pays , déclare-t-il.

Pour cela, il est important, selon lui, de rapprocher toutes les communautés francophones et anglophones et de faire la promotion du français.

La directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, Marie-Andrée Asselin, constate avec beaucoup d'enthousiasme un engouement pour la langue française parmi les jeunes Britanno-Colombiens.

On voit beaucoup de jeunes qui veulent s’impliquer dans la francophonie et qui sont très dynamiques, et ça me réjouit. C’est notre but, transmettre la francophonie aux générations futures.

Marie-Andrée Asselin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique