L’aide d’Ottawa apaise en partie les craintes des producteurs de l’Estrie

Pour le président de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie, François Bourassa, les compensations financières devront être équitables et surtout accessibles rapidement.

Il reste à savoir comment et quand cet argent nous sera remis, dit-il. Ce sont des discussions qui auront lieu avec le comité national qui a été mis en place pour trouver des manières de compenser équitablement tous les producteurs. Ça n’a pas été le cas avec les deux derniers programmes.

Y aura-t-il d’autres mesures compensatoires à long terme ? La question est soulevée par plusieurs producteurs de la région qui estiment que les pertes liées aux récents accords économiques persisteront au fil des ans.

Les impacts de l’accord transpacifique, on ne les connaît pas encore. Les Européens vont entrer plus fortement sur notre marché cette année , rappelle le propriétaire de la ferme Steronest, Sébastien Vaillancourt.

En ayant accès à une plus grande variété de produits, ce producteur craint que les consommateurs canadiens tournent le dos aux produits d’ici.

On ne sait pas si les consommateurs vont rester de notre côté. C’est une des choses les plus importantes pour nous et on s’attend à ce que ça fasse mal , ajoute-t-il.

Les producteurs promettent de talonner le gouvernement Trudeau sur cet enjeu jusqu’aux prochaines élections.