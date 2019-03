Les Mooseheads d'Halifax en confiance en ce début de séries éliminatoires

Les Mooseheads s’entraînent à Halifax en prévision de leurs deux premiers matchs, vendredi et samedi, contre les Remparts de Québec.

Beaucoup de progrès a été accompli depuis le début de la saison, lorsque le nouvel entraîneur, Éric Veilleux, a pris les rênes de l’équipe.

On avait des choses à travailler : la constance, beaucoup de petites choses individuelles avec chaque joueur , dit-il. Je suis un coach qui aime que mon club joue bien défensivement, sans rien empêcher offensivement.

Le Néo-Brunswickois Denis Toner après l'entraînement des Mooseheads. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

C'est également l'automne dernier que les vétérans faisaient la connaissance des recrues comme Denis Toner. Il y avait beaucoup de gars, comme des vétérans, qui m'ont bien approché , dit l’athlète de Saint-André, au Nouveau-Brunswick. Je me suis senti très bien au début, donc c'était vraiment bon pour la confiance.

L’équipe, selon lui, est prête pour se mesurer aux Remparts.

On se sent très bien. On a eu des matchs assez difficiles dernièrement, mais on a eu des bonnes journées de repos, puis là on a eu une très bonne pratique aujourd'hui, dit Denis Toner. Les gars étaient vraiment contents d'être sur la glace. Même hors la glace : des sessions de yoga, des sessions de stretching, donc tout le monde est prêt puis très excité pour les séries éliminatoires.

Samuel Asselin, des Mooseheads, a mené la LHJMQ avec 48 buts cette saison. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Samuel Asselin, le meilleur buteur de la LHJMQ avec 48 buts cette saison, a hâte de revivre l’expérience des séries éliminatoires. L’attaquant a remporté la coupe du Président, puis la coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst la saison dernière.

Les Mooseheads sont qualifiés d’office pour le tournoi de la coupe Memorial, qui aura lieu à Halifax cette année, du 17 au 26 mars.

Quand tu entres dans le tournoi, tout peut arriver , avertit cependant Samuel Asselin. Je pense qu'on a une bonne équipe, on a fini premiers dans notre division. Il faut juste être capable de bien jouer, de jouer de la bonne façon, puis les bonnes choses vont arriver, je suis sûr de ça!

Le premier match éliminatoire entre les Mooseheads et les Remparts aura lieu au Centre Scotia d'Halifax, vendredi à 19 h.

