Disney pourrait ressusciter Lucasfilm Games

Disney a récemment publié sept offres d'emploi (Nouvelle fenêtre) associées au nom Lucasfilm Games, un défunt studio de jeux vidéo culte connu pour ses jeux des séries Star Wars et Monkey Island. Ces offres d'emploi alimentent les rumeurs sur une renaissance de ce studio.

Les offres d’emploi affichées incluent des rôles de producteur, de coordonnateur, de directeur artistique et de gestionnaire de la mise en marché. Elles sont toutes apparues sur le site de Disney entre le 8 et le 13 mars.

Le magazine spécialisé PC Gamer souligne que Disney aurait également affiché des offres d’emploi notamment pour trouver un artiste, un concepteur de jeux et un responsable de l’ingénierie pour Lucasfilm Games en 2017 (Nouvelle fenêtre) .

Rien ne permet toutefois de conclure que Disney recommencera à concevoir des jeux originaux sous la bannière Lucasfilm Games. Les offres d’emploi annoncées il y a quelques jours semblent plutôt pointer vers une surveillance accrue des jeux conçus par d’autres studios ou encore vers la mise à jour de vieux jeux.

Elles mentionnent notamment que les nouveaux employés devront « gérer la vérification et l’approbation de produits interactifs intégrant des propriétés intellectuelles de Lucasfilm » et contribuer à « bâtir la prochaine ligne de produits héritage de Star Wars et Lucasfilm ».

Une histoire marquante

Lucasfilm Games a été fondé par le créateur de Star Wars George Lucas lui-même en 1982 et a été actif jusqu’en 1990. Au cours de sa courte existence, le studio a fait paraître des jeux vidéo qui ont marqué l’histoire, dont The Secret of Monkey Island, auquel certains amateurs vouent un véritable culte.

En 1990, les entreprises de George Lucas ont été réorganisées et Lucasfilm Games est devenu LucasArts. Sous cette forme, le studio a conçu des jeux très populaires, dont Grim Fandango, Sam & Max Hit The Road et une panoplie de jeux basés sur l’univers de Star Wars.

En 2013, un an après l’acquisition de Lucasfilm par Disney, le géant du divertissement américain a mis le studio de jeux vidéo en veille et les droits des jeux Star Wars sont passés à Electronic Arts (EA).

Les deux jeux Star Wars conçus par EA depuis, Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront II, ont été vertement critiqués, en particulier le second, qui a suscité un débat mondial sur la place des coffres à butin dans les jeux vidéo.