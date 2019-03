Gros surplus, grandes promesses : que réserve le premier budget Girard?

Alors que le Québec pourrait se diriger vers le plus important surplus budgétaire de son histoire, tout indique que le gouvernement Legault a l'embarras du choix pour concrétiser ses promesses électorales. Le surplus anticipé de 1,7 milliard de dollars pourrait être beaucoup plus important que prévu, mais les engagements électoraux de la CAQ, qui totalisent à terme 2,6 milliards de nouvelles dépenses par année, sont aussi très nombreux. Quels choix budgétaires François Legault et son ministre des Finances, Éric Girard, vont-ils privilégier?