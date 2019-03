Jennifer Lopez et Cardi B joueront des effeuilleuses au cinéma

La chanteuse Cardi B et les actrices Lili Reinhart, Keke Palmer et Julia Stiles rejoignent Jennifer Lopez et Constance Wu à l'affiche de Hustlers. Ce film s'inspire de l'histoire vraie de danseuses nues qui se sont vengées de leurs clients, de riches hommes travaillant à Wall Street.

Cardi B, qui a été effeuilleuse à New York avant de devenir une vedette de hip-hop et de remporter son premier Grammy en février dernier, fera ses premiers pas au cinéma dans le film Hustlers.

Coproduit par Jennifer Lopez, ce film, adapté d’un article du site d’information The Cut, raconte comment, après la crise financière de 2008, un groupe d’effeuilleuses s’est réuni pour arnaquer certains de leurs clients de Wall Street.

Jennifer Lopez, Cardi B et Constance Wu, qu'on a vue dans la comédie à succès de l’été dernier Crazy Rich Asians, partageront l’affiche avec Lili Reinhart, connue pour sa participation dans la série Riverdale, la chanteuse et actrice Keke Palmer et Julia Stiles, qui a pour sa part joué dans la trilogie Jason Bourne et dans la série Dexter.

Le tournage de Hustlers débutera le 22 mars à New York.