Kitcisakik aura le service postal dans sa communauté

Postes Canada exigeait que la communauté procède à l'identification des chemins, avant d'installer une boîte postale directement dans la communauté.

Les citoyens ont donc entamé un processus de consultation afin de nommer les chemins. Ils portent tous des noms d'animaux, en anichinabés. C'est quand même notre langue maternelle, souligne le chef, Régis Pénosway. Ça signifie beaucoup pour nous, puis ça signifie qu'on garde quand même notre langue et culture vivante.

Les enfants ont particulièrement été impliqués dans la démarche, explique M. Pénosway. Ce sont les enfants qui ont renommé les rues, précise-t-il. On est une communauté assez jeune et on trouvait cela représentatif.

M. Pénosway souligne que la livraison postale dans la communauté facilitera la vie des membres, qui n'auront pu à parcourir de nombreux kilomètres pour avoir leur courrier. Il y a des familles qui n'avaient pas nécessairement la capacité de voyager tous les jours, explique-t-il. C'est un avantage pour plusieurs membres de la communauté.

Le conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or (MRVCO) a résolu mercredi matin de soumettre le nom des rues proposées à la Commission de la toponymie du Québec, pour qu'ils soient officialisés. La MRCVO est responsable de la gestion du territoire non organisée du

Réservoir-Dozois, où se trouve Kitcisakik.

Le préfet de la MRCVO, Pierre Corbeil, a donné son appui à la démarche. Il est naturel de soutenir la communauté de Kitcisakik afin d'assurer son accès au service essentiel qu'est la poste , a-t-il mentionné par voie de communiqué.